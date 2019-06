Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas: “Chegou a hora de pedirmos ao público em geral para dar o seu contributo”

No âmbito da Semana do Ambiente, no passado dia 5 de junho, a Câmara Municipal de Vila Real comemorou o dia Mundial do Ambiente. Nesta celebração, foi apresentado um plano de Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC), um trabalho elaborado em conjunto pelo Município de Vila Real e pela Comunidade Intermunicipal do Douro, que acompanha a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC). Após a apresentação deste plano, que contém 26 opções de adaptação,foi aberta uma discussão pública que procura recolher contributos da população visando a criação de um possível plano de prioridades de ação. “Chegou a hora de pedirmos ao público em geral para dar o seu contributo”, frisou a vereadora do ambiente, Mafalda Carvalho.

Para participar, será necessário aceder ao site do município (www.cm-vilareal.com), espaço em que está disponível um formulário que poderá ser preenchido e submetido num prazo de 15 dias úteis (até dia 28 de junho). “Todos os contributos são válidos e muito importantes. Não é um plano utópico, vai ser uma coisa para executar, vai ser um plano exequível em que todos os contributos vêm de todos os cidadãos para que possamos construir um plano ideal”, explicou Mafalda Carvalho.

Para além da exposição desta estratégia, foi apresentado um trabalho, realizado pela Agência de Ecologia Urbana do Eixo Atlântico, sobre a Pegada do Carbono no Setor dos Transportes em Vila Real no ano de 2018. Uma avaliação à qual, no decorrer deste ano, se juntará mais um trabalho sobre a Pegada Ecológica nos Serviços Municipais.

CR

