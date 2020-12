Estradas do distrito com circulação cortada ou condicionada devido à neve

A queda de neve, que se fez sentir com alguma intensidade na região, levou a condicionamentos à circulação rodoviária. O Comando da GNR de Vila Real pede precaução aos automobilistas.

“Se tenciona deslocar-se para as regiões de maior altitude, informe-se primeiro sobre as condições das vias rodoviárias”, informou, nas redes sociais.

Assim, encontra-se condicionada a circulação nos seguintes itinerários:

Cortados à circulação:

– IP4, a partir do nó da Campeã;

– EN 101, a partir do Museu do Triciclo – Mesão Frio;

– ER 311, Boticas – Montalegre;

– EN 312, Carreira de Lebre – Ribeira de Pena;

– EM 520, Carvalhelhos – Alturas de Barroso;

Circulação condicionada:

– A4, Saída do Túnel do Marão;

– EN 304, Campeã – Alto do Bolão;

– EN 206, Serra da Padrela;

Nas restantes estradas, com A7 ou A24, apesar da ação do limpa-neves, deve circular com precaução.