Estão a decorrer hoje as Eleições para o Conselho Geral da UTAD

Estão a decorrer, hoje, até às 17h30, as eleições para o Conselho Geral da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), com objetivo de eleger treze representantes de professores e de investigadores; quatro representantes dos estudantes e um representante dos trabalhadores não docentes e não investigadores.

Recorde-se que, no final do ato eleitoral, estes 18 elementos vão cooptar sete individualidades. Será este órgão que, mais tarde, elegerá o novo Reitor da UTAD para os próximos quatro anos.

Para respeitar as normas do plano de contingência da UTAD, as mesas de voto estão distribuídas por vários pontos do campus universitário, consoante os representantes. Em cada secção de voto, haverá uma mesa de voto, constituída por um presidente e quatro vogais, nomeados pela Comissão Eleitoral.

Assim, para votar nos representantes dos professores e investigadores, os eleitores terão de se deslocar à Mesa 1, na Aula Magna; Para eleger os representantes dos trabalhadores não docentes e não investigadores, os eleitores terão de se deslocar à Mesa 2, no Auditório de Geociências; para eleger os representantes dos estudantes, os eleitores terão que se deslocar à Mesa 3, no hall de entrada do polo I da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente (ECVA); à Mesa 4, no hall de entrada do polo I da Escola de Ciência e Tecnologia (ECT); à Mesa 5, no hall de entrada do polo I da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias (ECAV); à Mesa 6, no hall de entrada do polo I da Escola de Ciências Humanas e Sociais (ECHS); e à Mesa 7, no hall de entrada da Escola Superior de Saúde (ESS).