Estandarte Nacional foi entregue à 5ª Força Nacional Destacada

Decorreu, no passado dia 2 de junho, no Regimento de Infantaria Nº13 (RI 13), a Cerimónia de Entrega do Estandarte Nacional à 5ª Força Nacional Destacada para o teatro de operações do Afeganistão. Este momento foi presidido pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, o General José Nunes da Fonseca que felicitou o RI 13 pela sua capacidade em “redirecionar, com sucesso, os respetivos recursos de modo a que fosse sempre garantida a mais adequada preparação desta força”. Além disso, sublinhou que, apesar de não poderem estar presentes todos os 170 militares que constituem estas forças e os seus familiares, o significado deste evento não diminuiu, antes ficou acentuado. De facto, ainda que este dia estivesse carregado de simbolismo fez-se sentir a ausência de alguns elementos da 5ª Força Nacional Destacada, do National Support Ellement e dos seus familiares, uma falta que se fez sentir: “ Nós tínhamos a noção de que esta cerimónia teria estas contingências e constrangimentos. Obviamente que para mim, comandante da força, gostava de ter aqui toda a minha força, todos os meus familiares, porque, como disse no meu discurso, a família é a nossa sustentação de retaguarda. É com eles que também vamos fazer esta missão. Quer a minha estabilidade emocional, quer a do meus militares, nos seis meses que vamos ter pela frente, é garantida pelos nossos familiares, mas fruto da contingência temos de compreender que, acima de tudo, está o potencial humano e temos de garanti-lo”, explicou o Major de Infantaria, Daniel Carvalho Gomes, Comandante da 5ª Força Nacional Destacada.

CR

Notícia completa na edição nº 718, amanhã nas bancas.