Decorreu no passado domingo dia 22 de Julho, no Pavilhão Desportivo da Cidade de Chaves, o Estágio de Verão do Karaté Clube do Alto Tâmega, onde estiveram presentes cerca de 120 atletas, pertencentes às seguintes instituições: Ginásio Clube de Vila Real, Megaginásio Mira Corgo de Vila Real, Karaté Clube Alto Tâmega, Espinho, Esmoriz, Gaia e Leiria.

O estágio foi ministrado pelo mestre Joaquim Fernandes – árbitro Mundial, cinturão negro e a 6º Dan, foram realizadas provas de exames de graduação para a 3º Dan.

De salientar que o técnico Francisco Hilário, cinturão negro, realizou provas de exame de graduação, atingindo com distinção, a categoria de a 3º Dan.

Acredita-se que, o Ginásio o Clube de Vila Real, enquanto Instituição de Utilidade Pública Desportiva com 57 anos de existência e 40 anos da criação da modalidade de Karaté na Região Nordeste conseguiu, para satisfação de todos os ginásianos, encontrar “o norte”.