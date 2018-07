Decorreu no passado dia 21 de Julho o Estágio de Verão da Associação Distrital de Karate de Vila Real, que contou com a participação de cerca de 200 atletas das escolas do distrito, inscritas nesta associação.

Este momento serviu também para homenagear os atletas que obtiveram resultados nacionais e regionais, este ano uma época de excelência com 3 Campeões Nacionais em individual, uma equipa Campeã Nacional, 4 Vice-Campeões Nacionais individuais, uma equipa 3ª classificada no Campeonato Nacional de Clubes e 6 terceiros lugar nos diferentes Campeonatos Nacionais dos diferentes escalões.

Nas seleções, tivemos atletas a participar nos diferentes campeonatos da europa e do mundo. Henrique Carvalho no Campeonato do Mundo em Tenerife, Ana Nobre e Laura Pires e no Campeonato da Europa na Rússia, Laura Pires com um excelente 7º Lugar.

Participação na Youth League , prova da World Karate Federation, onde levamos dois atletas. Henrique Carvalho e António Almeida.

Temos ainda o atleta Henrique Carvalho nos primeiros 10 classificados do ranking Mundial da World Karate Federation.

Este estágio contou com a presença do sensei Nuno Moreira, o atleta português mais medalhado de sempre na modalidade, responsável pelos conteúdos abordados ao longo do dia, criando uma empatia única com todos os presentes.

Os diversos atletas que marcaram presença no Pavilhão de Desportos de Vila Real, puderam ainda por à prova os seus conhecimentos e técnicas, através da realização de exames de graduação: após o treino da parte da manhã, foram levados a cabo os exames de graduação, de cinto branco até cinto azul, com participação de mais de uma centena de karatecas que demonstraram os seus atributos, desde crianças a adultos; da parte da tarde, por sua vez, tiveram lugar os exames de cinto vermelho até cinto preto.

Foi mais um estágio onde a tónica dominante foi a boa disposição e o espírito de amizade, par dos princípios inerentes ao Karate.com a participação de alguns amigos responsáveis por dojos da zona norte do pais