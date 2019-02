Estacionamento em frente ao Centro de Saúde de Mateus será requalificado

Foi aprovado, em reunião de Executivo Municipal, o contrato de comodato que permitirá a intervenção do Município no estacionamento localizado em frente ao Centro de Saúde de Mateus.

Esta era uma reivindicação antiga, quer dos moradores da Quinta da Redonda, quer essencialmente dos utentes daquele centro de saúde e de outros equipamentos e serviços existentes nas imediações.

Até agora o estacionamento de viaturas tem sido feito de forma desordenada e o piso do espaço em questão, que é em terra, leva ao surgimento de lama sempre que chove. Estas condições são potenciadoras de quedas, nomeadamente dos utentes mais idosos, para além da sujidade e do aspeto desleixado que confere à envolvente.

Esta intervenção irá, assim, melhorar as condições gerais de acesso aquela unidade de saúde onde funcionam duas unidades de saúde familiar, a USF Fénix e a USF Nova Mateus, assim como a Unidade de Cuidados na Comunidade – UCC Mateus.