Estação Meteorológica instalada em Sabrosa

O município de Sabrosa conta, a partir de dia 9 deste mês, com uma estação meteorológica, que permitirá ter previsões e dados meteorológicos mais específicos e em tempo real para a região do Douro e para o concelho.

Localizada na Escola EB 2,3 Miguel Torga, esta estação é a primeira das dezanove que serão instaladas no âmbito do projeto Sistema de Alerta, Gestão e Monitorização de Catástrofes (SAGMC), em todos os municípios da CIMDOURO.

A instalação contou com a presença de vários técnicos da Proteção Civil municipal da CIMDOURO, que receberam formação no âmbito da instalação, funcionamento e manutenção do equipamento.

O projeto Sistema de Alerta, Gestão e Monitorização de Catástrofes (SAGMC) está orientado para a adaptação às alterações climáticas e enquadra-se nas orientações e prioridades de atuação definidas na Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC2020).

O SAGMAC permitirá a monitorização, previsão, alerta e uma resposta mais assertiva face à probabilidade de aumento da intensidade e frequência de fenómenos meteorológicos extremos, bem como das potenciais consequências associadas (incêndios florestais, inundações, secas, acompanhados de perdas de vidas e bens).