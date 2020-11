Estabelecimentos vila-realenses podem ter certificado das 7 Maravilhas à Mesa e 7 Maravilhas Doces

Foi aprovada, pela organização das 7 Maravilhas de Portugal, a Carta de Compromisso que permitirá aos estabelecimentos comerciais locais constar do futuro Guia dos Produtos Gastronómicos, Vínicos e Doceiros de Vila Real, vencedores das diferentes categorias a que se candidataram neste certame. A adesão à iniciativa implica o cumprimento dos requisitos incluídos no regulamento com vista a garantir a excelência e a qualidade originais dos referidos produtos.

Assim, todos os estabelecimentos que comercializem os produtos – Covilhete, Carne Maronesa DOP, Tripas aos Molhos, Vinhos Branco e Tinto Premium Douro da Adega de Vila Real e a Crista de Galo – eleitos como 7 Maravilhas à Mesa e 7 Maravilhas Doces poderão, se assim o entenderem, solicitar a sua admissão enviando um e-mail para animatur@cm-vilareal.pt, desde que em concordância com todos os parâmetros exigidos. Depois de cumpridos os formalismos o Município de Vila Real procederá à atribuição da certificação “Estabelecimento Recomendado”.

A concretização deste projeto pretende contribuir de forma decisiva para a afirmação e valorização destes produtos que, pelo seu caráter diferenciador, merecem o reconhecimento económico ao nível do que é a sua qualidade.

O Presidente da Câmara Municipal Rui Santos expressa que a presente iniciativa, dedicada ao sector enogastronómico, reforçará a visibilidade da marca Vila Real, a par de outras Maravilhas de Roteiro – Palácio de Mateus e Circuito Internacional de Vila Real – igualmente eleitas, salientando que os produtos em causa possuem características que, pelas suas invulgares virtudes, têm todo o potencial para capitalização, seduzindo os turistas e os mercados.