Está tudo Conectado: encontro de aproximação à floresta em Vila Real

Nos próximos dias 18 e 19 de outubro Vila Real recebe o primeiro de cinco encontros regionais promovidos no âmbito do #Está tudo Conectado, um projeto que resulta da parceria entre o Rock in Rio e a Liga para a Proteção da Natureza (LPN), com o apoio do FSC Portugal (Forest Stewardship Council Portugal).

É um projeto de aproximação à floresta, onde se dá a conhecer os valores da Floresta e de que forma ela está presente no nosso dia-a-dia, assim como se sensibiliza para a sua preservação, no âmbito do qual se irão realizar cinco grandes encontros regionais de norte a sul do país, com eventos dirigidos à comunidade escolar, ao público em geral e ao setor florestal.

O dia 18 será direcionado a escolas e a entidades florestais. O dia 19, sábado, terá uma manhã dedicada às famílias com a oferta, das 9:00 às 12:00, no centro de Ciência de Vila Real, de vários ateliers de construção de caixas ninho e afixação nas árvores, construção de bombas de sementes, construção de hotéis para insetos e construção de comedouros para aves.

Para a realização dos ateliers é necessária a inscrição (gratuita e obrigatória), indicando o nome e data de nascimento do(s) participante(s) para geral@lpn.pt ou 217780097/96 4 656 033

O encontro regional de Vila Real conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila Real, assim como de outras entidades locais como a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais, os Baldios da Freguesia de Alvadia, os Bombeiros Voluntários da Cruz Branca, os Bombeiros Voluntários da Cruz Verde, o Clube de Montanhismo de Vila Real e Federação de Montanhismo e Escalada e o Serviço de Proteção de Natureza e Ambiente da GNR.