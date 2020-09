Projeto de ampliação do Continente de Vila Real está em consulta pública

A avaliação de impacto ambiental do projecto de ampliação do conjunto comercial do Continente de Vila Real, localizado no centro daquela cidade transmontana, está em consulta pública, entre 14 de setembro e 2 de outubro.

De recordar que o objetivo principal da execução deste projeto consiste em aumentar a área de vendas, acrescentando novas lojas, permitindo, por outro lado, o aumento da área de estacionamento, melhorias significativas na paisagem urbana local e nos acessos à superfície comercial.

Ao nível socioeconómico os impactos previstos são igualmente positivos, resultando na criação de postos de trabalho e dinamização da economia local.

Toda a documentação que compõe o Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, encontra-se disponível online, para consulta, no portal Participa.