A neve está a cair, com alguma regularidade, em algumas zonas do concelho de Vila Real. Na Freguesia de Borbela e Lamas de Olo a neve começou a cair durante a madrugada, de acordo com o que estava previsto. As imagens são da EM 313, entre Relva e Lamas de Olo, junto à Barragem do Alvão, em pleno Parque Natural.

A circulação automóvel está condicionada. Circule com precaução.

Veja as fotos: