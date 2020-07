Está a decorrer o Concurso de Vinhos de Trás-os-Montes 2020

A Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes, com a aprovação e apoio do Instituto da Vinha e do Vinho, e apoio da Câmara Municipal de Valpaços, está a realizar hoje e amanhã, dias 20 e 21 de julho, a

edição de 2020 do Concurso de Vinhos de Trás-os-Montes. De sublinhar que este evento se reveste de extrema importância, no que concerne à promoção e divulgação da Região Vitivinícola de Trás-os-Montes e respectivos produtores e vinhos.

Nesta edição, o concurso conta com 95 vinhos inscritos, de 27 produtores, que serão avaliados em prova cega, por um painel de jurados, constituído por Enólogos, Jornalistas, Escanções, Sommeliers, sob as restritas regras impostas pelo IVV.