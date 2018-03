Esta a chegar a X Mostra de Teatro do Douro

A Associação Vale d’Ouro está a organizar a décima edição da Mostra de Teatro do Douro, certame que percorre a região e que este ano se realiza em Alijó, Sabrosa, Mesão Frio, Régua, Pinhão e Santa Marta num total de sete espetáculos entre 7 de abril e 5 de maio.

Será em Alijó que este ano volta a receber a Mostra de Teatro do Douro, depois de várias edições de interregno, que abrirá o pano da décima edição com “Bailado Russo” do Teatro Experimental Flaviense no próximo dia 7 de abril. Segue-se Sabrosa com “O Chá de S. Cornélio” do Grupo de Teatro do Centro Cultural Lordelense a 14 de abril e a Régua com “Carai, Valha-me Deus” do Teatro Fórum Boticas a 21 de abril. O Grupo de Teatro Aldeia Verde de Lazarim apresentará em Mesão Frio a comédia “Enquanto ela não aparece” a 28 de abril. A Ofitefa regressará também à Mostra de Teatro do Douro e ao Pinhão com o musical “As Nossas Tradições” na tarde de 29 de abril. Esta edição encerrará com um fim-de-semana que terá dois espetáculos: primeiro no Pinhão dia 4 de maio com o Grupo de Teatro da Universidade Sénior do Rotary do Peso da Régua que trará “Ferreirinha – A mulher do Douro” e depois em Santa Marta de Penaguião, vila escolhida para mais uma vez encerrar o certame, recebendo o Núcleo de Teatro da Associação Cultual de Vermoim que no dia 5 de maio apresentará “Uma cabeça com dois cabritos”.

O Presidente da Associação Vale d’Ouro, Luís Almeida, salienta que esta edição da Mostra de Teatro do Douro apresenta uma oferta diversificada “procuramos escolher grupos com trabalhos diferentes”. Desde comédias clássicas a textos mais populares, Luís Almeida considera que esta é uma edição muito rica “a comédia é novamente o género dominante, mas temos também um musical e o registo biográfico de uma das maiores personalidades da região com a peça que evoca a “Ferreirinha”. Acrescenta ainda que “regressam textos criados por autores transmontanos sem esquecer grandes nomes como Tchekov ou Nicolau Maquiável cujos trabalhos estes grupos tão bem adaptaram aos nossos tempos”.

Este festival vai percorrer a região do vale do Douro até 05 de maio com entradas gratuitas na generalidade dos espetáculos. Todas as informações estão disponíveis em www.mostrateatrodouro.ascvd.pt.