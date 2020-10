Espetáculo francês “Lacrimae” em estreia nacional no Teatro de Vila Real

Desde as lágrimas de luto às lágrimas de alegria. O espetáculo LACRIMAE/Dans une larme; un reflet, vai estrear em Portugal no Teatro de Vila Real, no próximo sábado dia 17 de outubro, pelas 21h30.

O espetáculo do Ensemble francês Joseph Hel é um projeto transdisciplinar que junta música barroca, composições contemporâneas, vídeos e textos poéticos.

A origem das lágrimas está na origem deste espetáculo, que tem como co-produtora portuguesa a Fundação da Casa de Mateus.

Segundo Cédric Lebonnois, criador do projeto, a questão “em que se transformaria uma sociedade que deixasse de chorar?” é a interrogação fundamental que emerge deste espetáculo, que apela à reflexão sobre as lágrimas de emoção através da música e da poesia. “Este projeto foi, assim, pensado como um concerto, mas também como uma instalação que interroga este fenómeno, próprio da humanidade, que são as lágrimas de emoção. Todos os mamíferos choram, para hidratar a córnea. Muitos mamíferos manifestam as suas emoções e dão provas de empatia. Mas apenas o Homem chora em reação direta a uma emoção”, refere o criador.

A estreia nacional será dia 17, no Teatro de Vila Real, mas o ensemble francês chega a Portugal no dia 13 de outubro onde ficará em residência artística até dia 17. No âmbito da residência, decorrerá uma conversa [em francês] com a comunidade, no dia 16, pelas 18h30. Um projeto internacional acolhido pela Casa de Mateus que se revê na viagem patrimonial do projeto: desde a música barroca até à música contemporânea.

O Ensemble Joseph Hel é uma formação francesa que investe no cruzamento de linguagens a partir da música, da literatura ou da imagem, que toca todos os repertórios em instrumentos feitos por artesãos de Artenay ou Orléans, termina em Mateus um ciclo de criação.

Este projeto envolve a Fundação da Casa de Mateus, a Abadia de Noirlac e o Ensemble Joseph Hel, com os apoios DRAC Centre-Val de Loire, Région Centre-Val de Loire, ADAMI, SACEM e Institut Français du Portugal.