Especialistas Ibéricos em Genética e Biotecnologia na UTAD

Nos dias 20 a 22 de fevereiro, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) recebe as XII Jornadas de Genética e Biotecnologia e as II Jornadas Ibéricas de Genética y Biotecnología, evento científico organizado pelo Núcleo de Estudantes de Genética e Biotecnologia, em conjunto com os docentes do Departamento de Genética e Biotecnologia da UTAD e da Universidade de León, e a Federação Espanhola de Biotecnólogos.

Pretende-se com este evento conjunto “o intercâmbio de conhecimento científico entre alunos, professores e cientistas atualizando, assim, o conhecimento na área de Genética e Biotecnologia”, afirma Fernanda Leal, docente da UTAD.

Neste sentido, cientistas de renome nacional e internacional como David Caparrós Ruiz da Universidade autónoma de Barcelona; Luísa Vasconcelos do Instituto Gulbenkian de Ciência; Carmen Marín da Universidade de León; Patrícia Monteiro da Universidade do Minho; Olga Amaral do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge; Joaquim Sá, médico especialista em aconselhamento genético; Joana Azeredo da Universidade do Minho; Agostinho Antunes da Universidade do Porto; e Nelson Saibo do ITQB serão oradores convidados destas jornadas que terão também um conjunto de workshops temáticos dirigidos a todos os interessados na área da Genética e Biotecnologia​.