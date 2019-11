Especialistas debateram na UTAD o futuro do Turismo no Douro

Decorreu o dia 30 de outubro, na Escola de Ciências Humanas e Sociais da UTAD, o Seminário Final de Apresentação de Resultados do Projeto Dourotur – Turismo e Inovação Tecnológica, intitulado “Pensar o Futuro do Turismo no Douro”.

O evento contou com a participação dos investigadores e bolseiros envolvidos no projeto, iniciado em maio 2016, e teve como objetivo apresentar sumariamente os resultados do projeto, em cada uma das quatro linhas de investigação, à plateia composta por alunos, investigadores do CETRAD e convidados, entre eles muitos dos intervenientes regionais na atividade turística do setor público, privado e sociedade civil.

As linhas do projeto, coordenado por Xerardo Pereiro, contemplam a oferta turística (linha 1), o relato e a imagem turística (linha 2), a procura e os efeitos do turismo no Douro (linha 3), e ainda, o marketing digital e novas tecnologias (linha 4). Foram múltiplas e complementares comunicações que traçaram o panorama geral da atividade no território e cujos resultados já publicados se encontram partilhados na página oficial do projeto: http://www.dourotur.utad.pt, assim como em várias publicações da Revista Pasos (http://www.pasosonline.org/es/).

O evento sublinhou ainda que, apesar do projeto ficar formalmente encerrado com este seminário, os dados continuam a ser trabalhados, pelo que novos contributos serão partilhados e publicados nos próximos meses. Até então são vários resultados disponíveis, de livros, artigos, teses, produtos artísticos-culturais audiovisuais, comunicações e uma patente europeia que destacamos.

A conferência de encerramento foi proferida pelo historiador Gaspar Martins Pereira, catedrático da Universidade do Porto, que falou sobre “Pensar o passado, o presente e o futuro do Douro”, concluindo-se os trabalhos com a apresentação da obra “Para uma História do Turismo no Douro”, coordenada por Olinda Santana.