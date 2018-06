O Espaço Miguel Torga foi, dia 27 de junho, distinguido com uma Menção Honrosa no Prémio Douro Criativo, no concurso 3, respeitante às Entidades coletivas que incorporam as Indústrias Criativas.

Na gala realizada no Teatro Municipal de Vila Real, o projeto “Sons da Montanha | Arquivo Sonoro de São Martinho de Anta”, candidatado pelo EMT foi um dos finalistas, acabando mesmo entre os premiados. Este prémio simboliza o papel, o trabalho e o reconhecimento do EMT enquanto um dos agentes culturais mais importantes da região.

Este Concurso pretendeu valorizar as entidades coletivas que não se enquadram nas Indústrias Criativas como atividade económica principal, mas incorporam nas suas atividades/produtos/serviços uma ou mais áreas das indústrias criativas como forma de potenciar e valorizar as suas propostas de valor, quer seja ela empresarial, social ou outra.

