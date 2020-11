Espaço Miguel Torga recebe a exposição fotográfica “Nove Meses de Inverno e Três Meses de Inferno”

A abertura da exposição ” Nove Meses de Inverno e Três Meses de Inferno” de João Pedro Marnoto, decorreu no passado sábado, no Espaço Miguel Torga, e assinalou o início de um período, até 06 de janeiro de 2021, em que esta exposição estará patente no Espaço.

Esta exposição relata uma viagem por Trás-os-Montes, na qual, segundo o fotógrafo, é exibida “uma ruralidade” em extinção.

“Tomando partido numa expressão popular oriunda do Douro e Trás-os-Montes, o trabalho retrata as gentes enraizadas na terra que lhes sustenta a fome e devotas na fé que lhes aponta aos céus. Inicialmente com fotografia e posteriormente estendendo ao vídeo, o resultado final pretende ser uma metáfora visual sobre a contemporaneidade, partindo de uma premissa e perspetiva do espaço rural: enquanto o alcatrão nas estradas e as barragens nos rios ganham terreno sobre a natureza, o homem perdura numa coexistência árdua com o meio, honrando um passado vincado pelo esforço e rigor tanto físico quanto espiritual, em contraste com um presente onde parece dominar uma cultura tanto de formatação como exaltação moral. Uma cultura num confronto sem piedade com novas realidades sociais e económicas, em última instância, é uma reflexão sobre a condição humana assente sobre três vértices: a relação com a Terra, a Fé e o Progresso.”

João Pedro Marnoto