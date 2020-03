Espaço Miguel Torga contou com mais de noventa e nove mil visitantes online em 2019

O sítio oficial na internet do Espaço Miguel Torga (EMT) foi visitado no ano de 2019 por 99 300 pessoas, número que corresponde a um aumento de 57,3% relativamente ao ano de 2018.

Inaugurado em junho de 2016, o site conta com um total de mais de 240 mil visualizações, sendo o ano 2019 o melhor ano de sempre neste aspeto.

É de salientar que estes números são reflexo do desenvolvimento das estratégias de comunicação desenvolvidas pelo Espaço Miguel Torga de forma a oferecer aos visitantes mais e melhor informação aos seus visitantes, tendo neste sentido conseguido uma disseminação positiva assente na premissa de que todos tenham acesso a toda a informação partilhada pelo Espaço Miguel Torga, quer ao nível da vida e obra de Miguel Torga, que ao nível das notícias, eventos, fotografia, vídeo, informações gerais e outras que o EMT disponibiliza.

Para além do site, o EMT está também presente em várias redes sociais, como o Facebook, Twitter e recentemente o Instagram, onde está a desenvolver a sua estratégia de comunicação de forma segmentada e com linguagens próprias, de forma a chegar ao maior número de pessoas, em todas as faixas etárias e todos os pontos do mundo falado em português.

O Espaço Miguel Torga, situado em São Martinho de Anta e projetado por Eduardo Souto de Moura, uns dos arquitetos mais reconhecido da atualidade internacionalmente, com obras premiadas a nível mundial, abriu as suas portas ao público em outubro de 2014 e divulga e estuda a obra poética e literária de Miguel Torga.

É através de eventos culturais, a nível da literatura, poesia, pintura, música, e outras, que dá ênfase a este tão grande nome a nível internacional.