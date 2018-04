Vila Real vai receber um “Espaço Empresa” no Regia Douro Park

O Município de Vila Real assinou, no passado dia 9 de abril, o protocolo que vai permitir a criação de um Espaço Empresa, para atendimento e apoio às empresas do concelho e às que aqui se pretendam instalar. A sessão decorreu nas Caldas da Rainha e contou com a presença do ministro da Economia, Caldeira Cabral, e da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Marques.

A iniciativa, desenvolvida em parceria com a AMA, Agência para a Modernização Administrativa e a AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, teve por base projetos-piloto desenvolvidos em Leiria, Abrantes e Ansião desde junho do ano passado, para testar o modelo que, segundo o IAPMEI, assenta na “implementação de uma abordagem multicanal às empresas” e no “envolvimento dos municípios”, para a criação da rede de Espaço Empresa.

O Espaço Empresa compreende a criação de uma rede de pontos únicos de atendimento às empresas, com serviços disponibilizados pela Administração Central e Local, quer através do canal presencial, quer através dos canais online e telefónico.

Os pontos de atendimento presencial funcionarão em infraestruturas municipais.

O projeto conta, segundo o IAPMEI, com o apoio de 26 entidades da administração pública central e regional, pertencentes às áreas da Justiça, Turismo, Administração Interna, Segurança Social, Trabalho, Ambiente, Agricultura, Mar, Planeamento e Infraestruturas, entre outros.