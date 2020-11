Santa Marta de Penaguião: investimento superior a 200 mil euros no “Espaço Douro Vivo”

O Município de Santa Marta de Penaguião, com o objetivo de potenciar os recursos do concelho e da região, promovendo a marca “Santa Marta” e o território, neste caso as castas do Douro, inicia as obras do “Espaço Douro Vivo”.

A execução da obra, a cargo da empresa Tamivia – Construções e Obras Públicas S.A, financiada a 85 % pela União Europeia e pelo Apoio Financeiro Público Nacional a 15%, terá a duração de 9 meses. De salientar que, com este projeto, a autarquia faz investimento de 210 115,61 euros.

Um espaço natural, infraestruturado, com a plantação das castas de vinho mais representativas do Douro, e respetivos conteúdos de história e informação, se elevará junto à rotunda dos Encambalados.

Aliando a história de Frei João de Mansilha – mentor e criador da primeira Região Demarcada e Regulamentada no Mundo, a Região Demarcada do Douro, o miradouro primará pela sua singularidade e complementaridade com outros espaços e equipamentos centrados na vinha e no vinho, garantindo-se assim uma simbiose entre a inovação e a história.