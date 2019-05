Espaço da antiga Lixeira Municipal de Mosteirô dará lugar a Parque Verde

A gestão do espaço da antiga Lixeira Municipal de Mosteirô, em Andrães, foi entregue pela EMARVR à Junta de Freguesia de Andrães, através da formalização de um acordo de cedência, assinado no dia 29 de abril. Este ato simbólico permitirá a requalificação ambiental daquela zona com a criação de um parque verde, onde poderão ser desenvolvidas atividades de ar livre e de contacto com a natureza.



Recorde-se que a Lixeira Municipal, mais tarde o Aterro Municipal de Vila Real, que foi encerrado em 1991, funcionou durante várias décadas neste local e que só em 2017, já pelo atual Executivo Municipal, é que este espaço foi ambientalmente selado com um arranjo arbóreo.



O Presidente do Conselho de Administração da EMARVR e vereador da Câmara Municipal, Carlos Silva, por ocasião da assinatura deste acordo de cedência, sublinhou que “este Executivo Municipal está, e sempre esteve, bem ciente das dificuldades de convívio desta população com as atividades próximas desenvolvidas por estruturas de tratamento de Resíduos Urbanos, como foi esta Lixeira e como é o atual Aterro Sanitário”. O Presidente da Câmara, Rui Santos, a este propósito foi ainda mais longe ao afirmar que “este executivo não se sente responsável pelo problema aqui criado, mas porque conhece bem os problemas que ele encerra, temos exigido sistematicamente às entidades gestoras, à Resinorte, o cumprimento dos parâmetros ambientais a que estão obrigados e o seu encerramento tão breve quanto possível”.



O autarca referiu ainda que a edilidade tem garantias do cumprimento e das obrigações de selagem ambiental e paisagística adequadas da célula já em término de exploração no atual Aterro Sanitário e que também essa área, após a necessária recuperação ambiental, será devolvida à usufruição dos cidadãos.

Jorge Alves, presidente da Junta de Freguesia de Andrães, mostrou-se aliviado pela resolução de um problema ambiental que se arrastava há décadas.