Escritor mondinense promove obra literária na Feira do Livro de Lisboa

Bruno Pereira, escritor mondinense de 36 anos, esteve na 90ª edição da Feira do Livro de Lisboa a promover a sua mais recente obra: “C.I.N.C.O” . O livro foi lançado pela editora Cordel d’Prata Editora e reúne poesia e textos soltos com o amor como tema principal. É o quinto trabalho do autor a nível individual seis anos após o livro de poesia “O Livro Oculto da Paixão e Outras Temáticas Post Liber”.

A obra pode ser adquirida em Mondim de Basto na livraria Letras & Cia ou nos sites da editora Cordel d’Prata, Wook ou Bertrand.

O autor é licenciado em Ciências da Comunicação e exerce funções no Município de Mondim de Basto.