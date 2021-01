Escolas vão encerrar durante 15 dias

António Costa anunciou, hoje, que as escolas vão encerrar por um período de 15 dias, com efeito a partir de amanhã. O Governo recuou na decisão de manter as escolas abertas durante o confinamento, devido à pandemia de Covid-19, em especial a estirpe com origem no Reino Unido, mais contagiosa.

“Manda o princípio da precaução ditar a interrupção de todas as atividades letivas durante os próximos 15 dias”, uma interrupção que será “devidamente compensada no calendário escolar”, informou o Primeiro-ministro. Os ATL e Creches também vão fechar. Já as universidades poderão ajustar o calendário de avaliações.

Os pais de crianças até 12 anos terão as faltas justificadas, se não estiverem em teletrabalho, e será também reativado o apoio dado no primeiro confinamento para os pais que tenham de faltar ao trabalho para ficar com os filhos, equivalente a 66% do rendimento.

Além disso, as Lojas do Cidadão serão encerradas e os tribunais terão os prazos judiciais suspensos.