Escolas básicas de Santa Marta de Penaguião dotadas de acesso ao WI-Fi

O Município de Santa Marta de Penaguião adquiriu 12 routers wireless para equipar as escolas básicas do concelho que ainda não possuíam este serviço.

Embora a rede de internet seja da responsabilidade do Ministério da Educação, o Município verificou que este serviço wireless é em todo benéfico quer nesta altura de pandemia quer também no futuro.

Com efeito, na eventualidade de alguns alunos terem de ficar em casa e necessitar do acompanhamento das aulas, agora já será possível aos mesmos assistirem às respetivas aulas em tempo real. Para tal, é de salientar que, para além dos routers será igualmente entregue em cada polo escolar um computador portátil para que o professor, no período da aula presencial, possa estar online com os alunos que estejam à distância