O Município de Vila Real, no âmbito das suas competências, procedeu ao apetrechamento das Escolas do primeiro ciclo do ensino básico e dos jardins-de-infância, com material didático, mobiliário e equipamentos diversos, adequados às atuais exigências do sistema educativo, tendo em vista garantir as melhores condições para o êxito do processo “ensino-aprendizagem”, num investimento que rondou os 55.000€.

Pretende-se com esta medida proporcionar aprendizagens múltiplas, de modo a dar oportunidades de autonomia e de socialização, contribuindo-se para uma integração positiva e equilibrada na vida em sociedade e na escolaridade obrigatória. Neste quadro, o Município tem pautado a sua intervenção numa ótica de serviço público e de obtenção de maiores níveis de satisfação das necessidades reais das crianças, alunos, pais e encarregados de educação.

Recorde-se que, a par deste investimento, a autarquia tem ao longo destes últimos anos implementado outras medidas igualmente importantes, nomeadamente, o reforço da ação social escolar, com o aumento dos apoios financeiros e a redução das comparticipações familiares, e o programa municipal “Livros para Todos”, que veio reforçar o carater universal do direito à educação.

