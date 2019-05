Escola Solidária com 25 alunos de Vila Real

Nos dias 3 e 17 de maio, realizou-se a atividade “Escola Solidária” que contou com a participação de cerca de 25 alunos de estabelecimentos de educação e ensino do concelho de Vila Real.



Os alunos do grupo de teatro do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, deslocaram-se até ao Lar de S. António para um breve momento de poesia e de animação musical. Os alunos do 9 E da Escola Secundária de S. Pedro proporcionaram aos utentes do CAO da Nuclisol- Jean Piaget de Vila Real, uma leitura expressiva do Livro “A menina a Ler” escrito e ilustrado por alunos da escola.



Estes jovens proporcionaram aos utentes das instituições de solidariedade social, por onde passaram, alguns momentos de descontração e animação, com teatro, música e acima de tudo, com a sua alegria contagiante.



Esta é mais uma iniciativa inserida no Mês da Juventude, e que pretende sensibilizar os jovens, os cidadãos e as instituições para o voluntariado, entre instituições, levando conforto e amor a quem mais necessita.