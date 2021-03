Escola Secundária de Valpaços garante selo de qualidade de Ensino e Formação Profissionais

A instituição de ensino valpacense viu reconhecido o trabalho realizado nos últimos anos no que respeita ao ensino profissional. A atribuição deste selo de qualidade “é o reflexo do trabalho e empenho de todos os stakeholders internos e externos envolvidos no processo”, refere o Agrupamento de Escolas (AE) de Valpaços.

“A Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional (ANQEP), após auditoria realizada por peritos externos, a 10 de dezembro, certificou que o Sistema de Garantia da Qualidade da Oferta de Educação e Formação Profissional da Escola Secundária de Valpaços se encontra alinhado com o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais (Quadro EQAVET), pelo período de três anos”, referiu a diretora do AE de Valpaços, Alexandra Doutel.

A distinção constitui “motivo de orgulho para o agrupamento de escolas e para o concelho de Valpaços”, sublinhou a responsável.

O Quadro EQAVET foi instituído pela Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2009 e tem como objetivo “melhorar a Educação e Formação Profissional (EFP) no espaço europeu, colocando à disposição das autoridades e dos operadores de EFP ferramentas comuns para a gestão da qualidade assentes numa forte articulação entre os diferentes stakeholders (decisores políticos, organismos reguladores, operadores de EFP, alunos/formandos, profissionais de EFP e de orientação, encarregados de educação, empresários e outros parceiros sociais) e no desenvolvimento, monitorização, avaliação e melhoria contínua da eficiência da oferta”.

“A escola iniciou este processo em setembro de 2019 e este reconhecimento veio confirmar o trabalho pedagógico desenvolvido, a melhoria de procedimentos internos de gestão e de acompanhamento, da divulgação dos resultados e da avaliação, face aos compromissos assumidos no âmbito do Ensino e Formação Profissionais”, adiantou também a responsável.

“A todos os que participaram nesta missão, alunos, encarregados de educação, pessoal docente e não docente, empresas e instituições, pela imprescindível colaboração prestada, dirigimos o nosso agradecimento e o nosso compromisso em honrar este prestigiado selo”, concluiu a diretora do agrupamento valpacense.