Escola S. Pedro promoveu Marcha Solidária da Saúde

No passado dia 27 de abril realizou-se, pelo terceiro ano consecutivo, a Marcha Solidária da Saúde da Escola S/3 S. Pedro, iniciativa a cargo do PES (Programa de Educação para a Saúde) e que se enquadra no lema da “Escola Saudável” e que visa a promoção de hábitos de vida saudável junto de toda a comunidade escolar.

Na edição deste ano, participaram cerca de 800 alunos, 70 professores e assistentes técnicos e assistentes operacionais da Escola que, dentre as 10h00 e as 12h30, percorreram, com enorme entusiasmo e boa disposição, cerca de 8 quilómetros nas artérias da cidade e do Parque do Corgo. Ao longo de toda a caminhada, as condições de segurança foram garantidas por três agentes da Polícia.

Para além da concretização do principal objetivo, a prática de atividade física, salienta-se o cariz solidário desta ação, pois foram muitos os bens alimentares recolhidos neste evento que serão doados, pela Escola S/3 S. Pedro, a instituições de solidariedade social da cidade.

A organização agradece a todos quantos marcaram presença nesta Marcha e que garantiram, mais uma vez, o seu sucesso, em prol da saúde e da solidariedade.