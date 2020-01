Escola fixa de trânsito presta serviço público na prevenção e segurança rodoviária

No ano de 2019 participaram em ações de Prevenção e Segurança Rodoviária promovidas pela Escola Fixa de Trânsito de Vila Real, nas suas instalações ou através da deslocação da pista Rodoviária Móvel às escolas do 1º e 2º ciclos, 4125 crianças e 570 adultos, totalizando 4695 utentes, dos distritos de Vila Real, Porto e Viseu.

O Serviço Educativo da EFT funciona de segunda a sexta-feira mediante marcação prévia, com a missão de proporcionar, desde a mais tenra idade, os conhecimentos necessários à adequada integração na circulação rodoviária, à identificação do significado da sinalização, à identificação das regras de circulação como fator de segurança e ordem na circulação rodoviária, alertar e induzir a cumprir as regras e sinais de trânsito, assim como à aquisição de comportamentos de cidadania. A EFT promove também, sempre que lhe é solicitado, ações de sensibilização e prevenção rodoviária em escolas.

Para além do Serviço Educativo, a Escola Fixa de Trânsito tem ainda ao dispor da comunidade o programa Família que funciona aos sábados, domingos e feriados gratuitamente, uma componente que também tem tido grande adesão, facto que evidencia a preocupação das famílias com as temáticas da Prevenção e Segurança Rodoviária e cujo sucesso se deve, em grande parte, ao facto de proporcionar a aprendizagem das regras básicas e essenciais da segurança rodoviária de uma forma lúdica e divertida.

As instalações da Escola Fixa de Trânsito funcionam de segunda a sexta-feira entre as 9h00 e as 12h30 e das 14h às 17h30, e aos fins-de-semana e feriados, das 9h30 às 12h 30 e das 14h30 às 18h30. As visitas podem ocorrer nos períodos da manhã, tarde ou todo o dia conforme o número de utentes. As marcações podem ser efetuadas através do número 939010710 ou do correio eletrónico: administrativo.dedj@cm-vilareal.pt.