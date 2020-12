Escola EB 2,3 de Boticas com prolongamento de coberturas exteriores

De forma a proporcionar melhores condições de circulação no recinto da Escola EB 2,3 de Boticas, sede do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, a Câmara de Boticas construiu duas coberturas que permitem uma melhor circulação dos alunos e funcionários entre pavilhões.

A intervenção contemplou o prolongamento das coberturas metálicas exteriores, uma entre a entrada principal da escola e o pavilhão A e outra da cantina ao pavilhão gimnodesportivo, de forma a que a comunidade escolar possa movimentar-se na zona exterior do estabelecimento de ensino protegida da chuva.

Segundo o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, “este era um investimento importante tendo em conta as necessidades dos alunos se deslocarem entre os diferentes pavilhões. Desta forma, conseguem fazê-lo em segurança e resguardados do mau tempo, sendo que nesta altura permitem também um maior cumprimento do distanciamento físico durante os intervalos, podendo os alunos dispersar-se ao longo dos corredores”.

“O bem-estar das crianças e jovens do nosso Concelho é uma prioridade e a autarquia fará o que está ao seu alcance para criar melhores condições educativas para os nossos alunos”, finalizou o autarca.