DOURO BUSINESS SCHOOL: Escola de Negócios especialmente dirigida às PMEs da região é apresentada, em sessão publica, no dia 25 de setembro no Régia Douro Park (Vila Real). Protocolo entre a ENB – Escola de Negócios das Beiras, com sede em Viseu, e a SPA Consultoria | Arregaçar as Mangas, com sede em Vila Real, permite, numa primeira fase, estender a oferta dos cursos executivos avançados da Escola de Negócios das Beiras à região de Trás-os-Montes e Alto Douro e, seguidamente, o desenho e formatação de cursos avançados à medida das necessidades das empresas da região. Este projeto conta com o apoio local do Régia Douro Park – Parque de ciência e tecnologia onde está instalada a Douro Business School.

Acreditando no potencial das PME’s portuguesas, mas também na urgência de dotar os seus recursos humanos das qualificações necessárias à sobrevivência no mercado global, a Escola de Negócios das Beiras (desde 2005 no mercado) e a SPA Consultoria (desde 1995 no mercado), assinaram um protocolo de parceria com o objetivo de dotar a região de Trás-os-Montes e Alto Douro de uma escola de negócios direcionada para a prática da gestão e inovação nas empresas – a Douro Business School.

Este protocolo permitirá, numa primeira fase, estender a oferta dos cursos executivos avançados da Escola de Negócios das Beiras a esta região e, seguidamente, o desenho e formatação de cursos avançados à medida das necessidades das empresas e do território. Em complementaridade com o ensino universitário e politécnico, pretende-se uma escola do Saber-Fazer necessariamente focalizada na gestão, administração e nos negócios.

O projeto piloto Douro Business School irá ser apresentado, em sessão pública, a 25 de setembro às 17:00 horas no Régia Douro Park em Vila Real. Na mesma sessão, serão apresentados e assinados protocolos de colaboração com um conjunto alargado de entidades regionais, públicas e privadas, no sentido da criação de sinergias e amplificação dos efeitos benéficos desta iniciativa.

Para o ano de 2018/2019 está previsto iniciar, na cidade de Vila Real, 4 cursos de excelência: MBA em Gestão Estratégica e Empresarial, Pós Graduação em Fiscalidade, Pós Graduação em Gestão de Pessoas e um curso de especialização em SNC- AP Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública. Conta com o apoio local do Régia Douro Park – Parque de ciência e tecnologia onde decorrerão os cursos avançados e executivos com condições especiais para as empresas, empreendedores e colaboradores residentes.

Toda a informação é disponibilizada em www.escoladenegocios.com onde poderá proceder à inscrição nos cursos bem como usufruir de um conjunto de descontos e benefícios. Poderá ainda inscrever-se no Clube de Negócios Douro Business School de forma a aceder a descontos adicionais.

A Escola de Negócios tem como principais parceiros, para além da Visar e da SPA Consultoria, a LMS – Leadership & Management School, a APEE- Associação Portuguesa de Ética Empresarial e a APG – Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas. A ENB é entidade formadora certificada pela DGERT e pela OCC – Ordem dos Contabilistas Certificados.