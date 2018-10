Depois de ter recebido o certificado de qualidade Nível 1, a Escola de Natação do Município de Vila Real foi agora distinguida pela Federação Portuguesa de Natação com a atribuição do Nível 2 de Qualidade e Confiança, correspondente ao patamar prata. As certificações de qualidade foram atribuídas no dia 13 de outubro, numa cerimónia que decorreu em Cascais, a par da Gala Anual da Natação promovida pela Federação Portuguesa de Natação. Esta certificação pretende, por um lado, reconhecer as boas práticas das escolas de natação e por outro, estabelecer requisitos e padrões de qualidade para que esse reconhecimento possa ser obtido.

Recorde-se que esta distinção está associada ao Projeto Portugal a Nadar, uma iniciativa da Federação Portuguesa de Natação, entidade que superintende e certifica todas as atividades ligadas à prática da natação. Através deste projeto, ao qual o Município de Vila Real aderiu em 2014, a FPN apresenta, afere e monitoriza um sistema de ensino com caraterísticas adequadas ao bom e apropriado desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem da Natação nas suas várias vertentes.

O Município de Vila Real congratula-se com esta nova distinção que reconhece os progressos alcançados no processo ensino-pedagógico da natação, resultado de uma profícua cooperação entre a Autarquia e a Associação de Natação do Nordeste, parceira do Município no desenvolvimento da modalidade da natação e das atividades aquáticas. O Nível 2, para além da certificação de qualidade e confiança da Escola de Natação reconhece níveis de excelência no âmbito da gestão da piscina, nomeadamente, da liderança/coordenação, planeamento, recursos humanos, recursos materiais, parcerias, processo formativo, processos de gestão, processos de suporte, resultados (ensino-aprendizagem), clientes, sociedade e recursos humanos.

A autarquia reconhece ainda que, embora não trabalhe tendo em mente a obtenção de prémios os distinções, estes são um estímulo para continuar a prestar um serviço de excelência, na certeza de que todo o trabalho desenvolvido irá beneficiar os utentes das piscinas municipais, em particular as crianças e jovens que frequentam a Escola Municipal de Natação.