Quatro alunos do 7.º ano de escolaridade, do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, foram sorteados para participarem numa primeira mobilidade no âmbito do programa ERASMUS+, projeto de intercâmbio escolar da Comissão Europeia. Os jovens viajaram até à Roménia com a diretora do agrupamento de escolas, Aldina Pereira e a docente Carla Barreiro, no período de 10 a 14 de dezembro de 2018. O intercâmbio escolar realizado deu-lhes a oportunidade única de interagirem com a comunidade romena e de ficarem a conhecer melhor a sua cultura, o seu património e especialmente, o sistema de ensino e educação.

O projeto intitula-se «EcoStep in Europe» e tem como temática o setor do Turismo, como subtema o Turismo Ecológico e como domínio o Turismo Ativo. Neste campo de ação, o grupo de Mesão Frio assistiu a workshops, à apresentação de espetáculos de danças e de músicas tradicionais e participou em encontros para debater temas relacionados com o impacto do Ecoturismo. O Grupo teve ainda a oportunidade de visitar os pontos de interesse mais icónicos da cidade romena de Buzău e de realizar visitas guiadas à reserva geológica e botânica “Muddy Volcanoes” e ao Castelo de Bran, entre a Transilvânia e a Valáquia, mais conhecido como o “Castelo do Drácula”. Todas as atividades decorreram sempre em constante intercâmbio, numa experiencia marcante para os alunos de Mesão Frio.

Ainda durante este ano, três diferentes grupos, do agrupamento de escolas de Mesão Frio, seguem rumo à Eslovénia, durante o mês de maio e à Croácia, no mês de outubro. Em 2020, o intercâmbio escolar decorrerá na Lituânia e no mesmo ano, será a vez dos alunos e professores, oriundos da Roménia, Lituânia, Eslovênia e Croácia, visitarem Portugal, numa incursão por Mesão Frio, que constituirá um momento único, mobilizando toda a comunidade educativa e a população mesão-friense.