Equipa multidisciplinar promoveu tertúlia sobre a importância das instituições democráticas

A Equipa Multidisciplinar Inovar para o Sucesso organizou, no passado dia 10 de fevereiro, uma tertúlia sobre a Importância das Instituições Democráticas.

Este encontro, no qual participaram os deputados eleitos para o Parlamento dos Jovens, em representação do 3º Ciclo do Ensino Básico das Escolas de Vila Real, contou ainda com a presença dos deputados eleitos pelo Círculo de Vila Real para a Assembleia da República, Professor Luís Leite Ramos e Engenheiro Francisco Rocha e do Professor José Maria Magalhães, Vereador do Pelouro da Educação da Câmara Municipal de Vila Real.

Os palestrantes convidados sublinharam a importância destas ações, sendo unânimes em considerarem que a formação cívica dos alunos passa também pela abordagem de questões como a democracia da vida escolar, a participação nas atividades, o valor social das aprendizagens, o rigor intelectual dos métodos, os desafios, a criatividade e o desenvolvimento do espírito crítico.

O Município de Vila Real e a Equipa Multidisciplinar Inovar para o Sucesso agradecem a participação de todos assim como os contributos dos docentes e discentes para a realização destas atividades.