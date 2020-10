Entrega dos prémios do concurso Empreende@Villa.Jovem e da Medalha Municipal de Mérito Juvenil

O Município de Vila Real procedeu, no dia 1 de outubro, à entrega dos prémios aos vencedores do concurso Empreende@Villa.Jovem e da Medalha Municipal de Mérito juvenil, duas iniciativas promovidas pela autarquia, no âmbito das políticas municipais para a juventude.

A vencedora do concurso Empreende@Villa.Jovem, na categoria dedicada a projetos em nome individual, foi a jovem Filipa Brandão Canilhas Carvalho Correia, com o projeto Mudança + Programa Contra a Obesidade Infantil. Na categoria associações juvenis ou grupos informais de jovens, saiu vencedor o projeto VR Connect, apresentado pela associação juvenil Universe Posture. É de salientar que a adesão dos jovens vila-realenses a esta iniciativa do município, assim como a qualidade dos projetos apresentados, têm vindo a aumentar a cada ano, sendo que a presente edição, atípica pelas razões que todos conhecem, foi a mais concorrida até à data, com 8 projetos a concurso.

O concurso Empreende@Villa.Jovem pretende valorizar e apoiar o projeto de um jovem e de uma associação juvenil inscrita no Registo Nacional de Associações Juvenis RNAJ ou de um grupo informal de jovens, na implementação de projetos locais sustentáveis, de forma a atribuir ferramentas para o lançamento da sua própria ideia/empresa. O valor pecuniário atribuído a cada projeto vencedor é atualmente de 5 mil euros.

Nesta cerimónia foram também distinguidos os vencedores da Medalha Municipal de Mérito Juvenil. Assim, por decisão do Conselho Municipal de Juventude, o jovem Tiago André Queiroz Olhero, foi distinguido, na categoria individual, e o grupo ROTARACT – Club de Vila Real foi o vencedor na categoria de associações juvenis ou grupos informais de jovens. Nesta ocasião foram entregues dois cheques, um no valor de 500 euros, correspondente à categoria individual, e outro de 750 euros, para a categoria associação juvenil ou grupo informal de jovens. As medalhas de mérito serão entregues no dia 20 de julho do próximo ano, no decorrer da sessão solene comemorativa do Dia da Cidade.

A Medalha Municipal de Mérito Juvenil é uma iniciativa da Câmara Municipal de Vila Real que se destina a distinguir, anualmente, jovens, associações juvenis ou grupos informais de jovens que se destaquem ou obtenham desempenhos relevantes no seu âmbito de atuação.