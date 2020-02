Entrega do Prémio de Árvore do Ano ao Castanheiro de Vales

De 1 a 29 de fevereiro decorrem as votações para o 10º Concurso Europeu Tree of the year 2020, que irá escolher a árvore europeia com a história mais interessante.

O Concurso Europeu é uma final constituída pelos vencedores dos Concursos Nacionais realizados em diferentes países. Este ano, Portugal está representado pelo Castanheiro de Vales, vencedor do concurso Árvore do Ano no nosso país.

A organizadora do Concurso Nacional, a UNAC – União da Floresta Mediterrânia, vai promover o evento de Entrega do Prémio Árvore Portuguesa do Ano 2020, que se irá realizar no dia 14 de fevereiro pelas 10h00 junto ao Castanheiro de Vales, em Tresminas, Vila Pouca de Aguiar.