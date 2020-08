Encontros de Música da Casa de Mateus neste fim de semana

Ontem, 20 de agosto, a Capela de Mateus acolheu o concerto “Maestri Virtuosi” com a voz de María Cristina Kiehr, António Carrilho na flauta e Diego Fernández no cravo. Um concerto dos professores dos XXX Encontros de Música da Casa de Mateus.

Hoje, 21 de agosto, prosseguem as aulas e a programação. Às 18h, é a vez do concerto de alunos “Discepoli Virtuosi” e amanhã, dia 22, o último dia desta edição de 2020 dos Encontros de Música da Casa de Mateus, o programa finaliza com o concerto “Grand finale”.

Os Encontros Internacionais de Música da Casa de Mateus transformaram, ao longo das últimas décadas, o panorama da música antiga em Portugal com as suas propostas pioneiras no ensino e divulgação da música barroca. Hoje, a paisagem propícia de Mateus pode ser o lugar do reencontro físico, o lugar onde a tradição musical reencontra os seus caminhos de futuro.