Encontro de Janeiras no Teatro Municipal de Vila Real

No próximo dia 13 de janeiro, sábado, às 14h30, o Teatro Municipal de Vila Real receberá mais uma edição do encontro de cantadores de janeiras, uma iniciativa do Município de Vila Real, que este ano cumpre um quarto de século. Ao longo dos últimos 25 anos, o Encontro de Cantadores de Janeiras desempenhou, de forma ininterrupta, um importante papel para a preservação desta tradição popular.

A longevidade do Encontro em muito se deve à fiel participação dos Grupos, alguns dos quais têm assinalado a sua comparência desde o primeiro ano. A estes Grupos se deve, de igual modo, a pesquisa, recolha e registo de um repertório popular que, de outra forma, se perderia. Através da promoção de iniciativas deste género o Município pretende, por um lado, valorizar o importante trabalho desenvolvido pelas associações culturais, e por outro, preservar a memória e as raízes populares.

Para assinalar o 25º aniversário do Encontro, o Município de Vila Real irá oferecer um jantar de confraternização entre as 22 coletividades que este ano participarão no Encontro, num total de cerca de 500 pessoas envolvidas.

COLETIVIDADES PARTICIPANTES

Associação de Cultura, Etnografia e Folclore da Freguesia de Vale de Nogueiras, Associação Cultural e Recreativa “Acordar para a Música” de Mondrões, Associação Desportiva e Cultural de Constantim, Associação Desportiva e Cultural de Sabroso, Associação Desportiva e Cultural de Torneiros, Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Águas Santas, Centro Cultural “Mãos-à-Obra” do Couto, Coro Juvenil de Abaças, Coro Misto de Mouçós, Grupo de Cantares “A Voz do Campo” de Pomarelhos, Grupo de Cantares “Aléu”, Grupo de Cantares “Mar de Pedra”, Grupo de Cantares da Casa do Professor de Vila Real, Grupo de Cantares de Santa Marinha de Águas Santas, Grupo de Cantares de Vilarinho de Samardã

