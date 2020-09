Encontro de Parapente 2020 em Mondim de Basto

Decorreu neste fim-de-semana, 5 e 6 de setembro, o Encontro de Parapente ‘’Colors In the Sky’’ no Monte Farinha, Senhora da Graça.

A iniciativa foi organizada pelo Clube Parapente de Basto e contou com o apoio do Município de Mondim de Basto.

Participaram dezenas de pilotos experientes, com o objetivo de juntar os amantes deste desporto para uma grande festa e colorir o céu com os voos e batismo de voo para os mais aventureiros.

O Município reconhece o valor deste desporto em Mondim e está a investir na melhoria da prática do parapente.

Com esta intervenção espera que uma das principais atrações do concelho – a Senhora da Graça, seja capaz de oferecer mais um produto de turismo ativo diferenciador e de qualidade, que consiga atrair mais praticantes da modalidade ou mesmo acolher novos eventos desportivos.

Para o Vice-presidente da Câmara, Paulo Mota, “O Parapente é uma modalidade de referência que atrai visitantes, durante todo o ano, ao nosso concelho, e que se enquadra perfeitamente na estratégia de turismo delineada para o nosso território. É o cenário perfeito para os amantes desta prática. Uma simbiose perfeita.”