Realizou-se no passado dia 12 de Outubro o Encontro de Escritores Trasmontanos e Alto-Durienses, tradicionalmente organizado pelo Grémio Literário Vila-Realense e acompanhado de princípio a fim pela Vereadora da Cultura, Dr.ª Eugénia Almeida. Estiveram presentes cerca de três dezenas de escritores, aos quais estes encontros proporcionam uma oportunidade para estabelecerem ou reforçarem laços, trocarem experiências e discutirem assuntos relativos à actividade da escrita.

O tema do Encontro era ‘Vivências da ruralidade trasmontana e alto-duriense’. Durante a primeira parte foi dada aos participantes oportunidade de darem testemunho das suas próprias vivências e foram lidos textos adequados ao tema de João de Araújo Correia, Bento da Cruz, Nuno Nozelos, A. M. Pires Cabral e António Sá Gué.

A segunda parte foi preenchida com a sessão de entrega do Prémio Literário António Cabral 2019 ao vencedor, escritor António Canteiro, pelo seu original Não fosse o tumulto de um corpo. Além do poeta vencedor, estiveram presentes nesta sessão a viúva e uma das filhas de António Cabral, respectivamente Alzira e Eva Cabral, bem como os três elementos que constituíram o júri, Isabel Maria Fernandes Alves, Maria da Assunção Anes Morais e Henrique de Matos Morgado. Presente nesta fase final dos trabalhos, o presidente da Câmara, Dr. Rui Santos, saudou os presentes e manifestou o seu apreço pela organização.

O Encontro foi encerrado com um almoço de confraternização.