Encontro de Dança animou o Teatro de Lamego no final do ano

Pelo sétimo ano consecutivo, a dança encerrou com “chave de ouro” a programação apresentada pelo majestoso Teatro Ribeiro Conceição ao longo do ano, no grande final do Encontro de Dança de Lamego que voltou a transformar esta cidade num espaço notável de criação e aprofundamento do estudo da dança, a nível nacional.

Em palco, oito companhias mostraram o resultado das dinâmicas geradas durante a Residência Artística que decorreu nas férias letivas de Natal, a partir da conceção de um projeto de linguagem estética em diálogo com outras áreas artísticas e do conhecimento. Esta Residência juntou 95 alunos do ensino artístico especializado e cinco professores e criadores, sob a direção artística de Gil Dionísio.

Na intervenção que proferiu no encerramento do 7º Encontro de Dança, a Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lamego, Ana Catarina Rocha, sublinhou o facto de que o TRC é hoje o “principal polo dinamizador da cultura e entretenimento do concelho” e que em 2020 galvanizará novos projetos dirigidos aos lamecenses. “Queremos reforçar o Teatro Ribeiro Conceição como a âncora cultural da cidade de Lamego e da região do Douro”, afirmou.