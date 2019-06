Encontro Anual do Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal

O Secretário de Estado da Valorização do Interior, João Catarino, vai estar presente na sessão de abertura do 10º Encontro Anual de Parceiros do Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal, que se vai realizar, no 27 de junho, pelas 10h00, no Auditório Municipal de Ribeira de Pena.

No âmbito do 10º Encontro Anual de Parceiros do Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal, que assina 10 anos desde a sua criação, realiza-se em Ribeira de Pena a conferência “Valorização do Interior e Especificidade dos Territórios de Interesse Geológico e Mineiro”.

A conferência é moderada pelo Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, João Noronha, e contará com as intervenções de Edgar Carvalho, Engenheiro da EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA; Alexandre Lima, Docente da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto; Luís Pedro Martins, Presidente da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal; e José Alberto Fernandes, Docente da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e Presidente da Associação Portuguesa de Geógrafos.

O 10º Encontro Anual de Parceiros do Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal tem organização conjunta dos Municípios de Ribeira de Pena e de Montalegre, em conjunto com a EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA e a Direção Geral de Energia e Geologia.

O Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal integra 38 locais ao longo de todo o país, entre os quais se destacam o Museu do Volfrâmio de Cerva e o Ecomuseu de Barroso – Centro Interpretativo das Minas da Borralha.