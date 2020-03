Câmara de Sabrosa encerra serviços presenciais de atendimento ao público

Em atualização do cumprimento do Plano de Contingência da COVID-19 para o município de Sabrosa, informa-se que os serviços municipais de atendimento presencial ao público da Câmara Municipal de Sabrosa estarão encerrados a partir das 14h00 do dia de hoje, 16 de março de 2020.

Para assegurar os serviços será adotado o teletrabalho. Nas atividades consideradas essenciais, e quando não seja possível o recurso ao teletrabalho, a sua execução será garantida através da implementação de medidas de rotatividade e/ou desfasamento de horários dos trabalhadores, através dos seus dirigentes, salvaguardando todas as medidas profiláticas aplicáveis por orientação da Direção Geral de Saúde.

Para os contactos urgentes com os serviços municipais, deve utilizar exclusivamente o contacto via telefone, através do n.º telefónico 259 937 120, e correio eletrónico geral@cm-sabrosa.pt.

Todos estes procedimentos são tomados no sentido de salvaguardar e acautelar a saúde dos nossos trabalhadores e de todos os munícipes com quem eles diariamente contactam, face a eventuais fontes de contágio.

Estas medidas são temporárias e revertidas assim que a necessidade das mesmas deixe de imperar.