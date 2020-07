Encerramento do ano letivo da Academia de Artes de Ribeira de Pena

No dia 11 de julho terminou mais um ano letivo da Academia das Artes do Município de Ribeira de Pena.

Desde a implementação do Estado de Emergência, todas as componentes letivas foram lecionadas através dos meios tecnológicos disponíveis – videochamada e gravações áudio que permitiram o acompanhamento e desenvolvimento dos alunos. Este ano atípico obrigou à supressão de várias atividades, entre elas o estágio da Banda em Tangil e todas as audições públicas finais que são um ponto alto na apresentação e avaliação dos nossos estudantes.

Todos os alunos estão de parabéns pela perseverança e dedicação ao seu instrumento nestes tempos especialmente difíceis. O próximo ano letivo está já a ser preparado e esperamos que as condições para retomar as aulas presenciais sejam possíveis para todos.