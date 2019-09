Encerramento da 1ª Edição da Bienal do Granito em Mondim de Basto

O último momento da Bienal está agendado para o próximo dia 14 de setembro, pelas 21h30, nos Paços do Concelho, em Mondim de Basto. A exposição das peças finais criadas pelos alunos das instituições de ensino superior parceiras vai contar com a animação do ESMAE, através da apresentação das Partituras desenvolvidas no âmbito do projeto.

A 1ª Edição da Bienal do Granito, que teve início em maio deste ano, nasceu com o objetivo de promover a divulgação do granito amarelo de Mondim de Basto e seus derivados. Para isso, integrou as componentes de cultura, design e escultura e envolveu profissionais, estudantes e artistas na criação de novos produtos para o mercado, com vista em estimular o desenvolvimento de novos materiais em granito, a introdução de design nos produtos atuais, assim como o estudo técnico do granito.

A Autarquia estabeleceu parcerias com a Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos, com o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, com a Universidade do Porto e com a Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, onde, através de abordagens inovadoras e criativas, os seus cursos de design desenvolveram um conjunto diversificado de novas peças nomeadamente ao nível de propostas para uso doméstico, elementos decorativos para interiores e espaço público, mobiliário urbano, monumentos/esculturas e identificação de percursos.

“Hoje, há todo um conjunto de futuros profissionais que conhecem melhor o Granito Amarelo de Mondim, através das inúmeras visitas e dos trabalhos desenvolvidos em Residência de Execução Artística. Interessante perceber que os trabalhos apresentados vão além da mera utilização de uma matéria prima local, o Granito Amarelo, mas são também, muito inspirados na história, cultura e tradições do nosso concelho, em resultado do conhecimento adquirido durante as visitas”, evidencia o vereador Paulo Mota.

De 9 a 13 de setembro, os alunos da Faculdade de Belas Artes voltam a Mondim de Basto, para executar um conjunto de peças e desenvolver uma série de iniciativas e manifestações artísticas em conjunto com a comunidade local.

O último momento da Bienal está agendado para o próximo dia 14 de setembro, pelas 21h30, nos Paços do Concelho, em Mondim de Basto.