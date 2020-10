Rodonorte anunciou a suspensão dos transportes públicos até 3 de novembro

No próximo fim de semana, de 30 de outubro a 3 de novembro, a Rodonorte, empresas de transportes públicos de passageiros a operar em Vila Real, irá parar a sua atividade, dando cumprimento à Resolução do Conselho de Ministros nº.89-A/2020 de 26 de outubro,

Assim, não será realizado qualquer serviço entre as zero horas do dia 30 de outubro (sexta-feira) e as seis da manhã do dia 3 de novembro (terça-feira).

A empresa informa que, “caso já tenho adquirido o seu bilhete, sugerimos a revalidação do mesmo, sem custos associados, para uma nova data”.