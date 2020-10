Embaixador dos EUA recebido no quilómetro zero da EN2

O presidente da Câmara de Chaves, Nuno Vaz, recebeu, ontem ao final da tarde, o embaixador dos Estados Unidos da América, George E. Glass, e embaixatriz, Mary Glass, no emblemático marco do Km 0 da mítica Nacional 2, após terem percorrido 739 km, que une Faro a Chaves.

Na cidade flaviense, o embaixador visitou pontos de relevante interesse turístico-cultural, que lhe permitiu conhecer de perto a realidade deste território, tendo referido que “foi uma agradável surpresa, e uma felicidade ter terminado em Chaves esta jornada, com vontade de voltar e conhecer melhor todo o potencial que o concelho tem para oferecer”.

A nacional 2, foi o mote para experienciar o melhor que o interior de Portugal tem para oferecer, num contacto de proximidade, que permitiu estreitar relações pessoais e empresariais para futuro.

Para o autarca, esta foi uma oportunidade para apresentar o potencial do concelho, tendo afirmado que “o município está aberto e recetivo a todo o tipo de cooperação internacional, que estimule a promoção e desenvolvimento”. “Foi uma oportunidade única para iniciar uma profícua colaboração com Chaves e com o Alto Tâmega”.

O Embaixador Glass chegou a Portugal com uma forte vontade de alargar as relações políticas e económicas entre os Estados Unidos e Portugal, com o foco na criação de novas oportunidades para empresas portuguesas e dos EUA, continuando a desenvolver a já profunda aliança entre os dois países nas áreas de defesa e segurança e criando laços entre as respetivas comunidades. através de programas educacionais e culturais.