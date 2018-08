A edição 2018 das Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios está a reforçar a realização de ações de promoção “fora de portas”, com o objetivo de divulgar a sua programação junto de novos públicos. Durante dois dias, a Câmara Municipal de Lamego levou uma “embaixada” da Romaria de Portugal até ao Welcome Center – Loja Interativa da Entidade de Turismo do Porto e Norte, na cidade do Porto, para abrir um pouco o apetite sobre o que se vai passar de 23 de agosto a 9 de setembro.

Assim, milhares de turistas assistiram, na rua ou na Estação de São Bento, à atuação do Grupo de Bombos de Samodães, do Rancho Regional de Fafel e dos Caretos de Lazarim. À mesa, para uma prova livre, também não faltaram os produtos gastronómicos de referência no concelho: presunto, bôla de Lamego, espumante e brôa de milho.

Ao longo de 18 dias, as Festas dos Remédios vão oferecer uma programação variada, onde a música impera com a atuação de grandes nomes nacionais (Amor Electro, Toy, Cuca Roseta, entre outros), mas também vão decorrer, como é tradição, outros momentos que fazem desta Romaria um evento ímpar no país: a Marcha Luminosa, a Batalha das Flores, a Grande Noitada e, no último dia, o Fogo Preso. De características únicas no mundo, o ponto alto dos festejos volta a ser a Majestosa Procissão do Triunfo, na qual os andores são puxados por juntas de bois, segundo uma tradição muito antiga, sancionada, em 1952, pela Sagrada Congregação dos Ritos.

